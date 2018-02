Inglismaa jalgpalli meistriliigas tegid Liverpool ja Tottenham 2:2 viigi. Enim kõneainet tekitasid kaks Tottenhami kasuks määratud penaltit. 85. minutil suutis Liverpooli puurilukk Loris Karius Tottenhami staari Harry Kane'i löögi tõrjuda, aga lisaminutitel parandas inglane oma vea.

"Mängus oli palju uskumatud olukordi, aga just kohtunike tegevus otsustas mängu saatuse. Seega ei suuda ma ennast tagasi hoida ja pean ütlema, mida penaltitest arvan," alustas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp matšijärgset intervjuud BBC-le.

"Ma ei mõista kumbagi penaltit. Esimesel juhul oli tegu suluseisuga ja teise penalti puhul hüppas (Erik) Lamela Virgil van Dijkile sisse ja kukkus siis maha. Ma juba tean, mida peakohtunik ja (penaltit näidanud) abiline ütlevad. Seal oli puude, väike puude. Aga see oli terve mängu kõige pehmem puude! Esimesel poolajal oli stiil hoopis teine," jätkas ta.

Kas kohtunikud röövisid Liverpoolilt võidu? Klopp arvas, et jah. "Meil oli piisavalt võimalusi, et mäng võita ja me oleksimegi seda teinud, kui arusaamatuid otsuseid tehtud poleks," lausus sakslane.

Tottenhami loots Mauricio Pochettino polnud kolleegiga sama meelt. "Mõlemad penaltid olid täiesti õiged. Siin pole mingit küsimust. Ja tegelikult olime täna palju, palju, palju parem meeskond kui Liverpool. Mul on tunne, et kaotasime kaks punkti, mitte ei võitnud ühte," sõnas ta.