Saagas "Venemaa sportlased olümpiale" kirjutati täna järjekordne peatükk. Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK teatas, et hiljuti spordiarbitraažis CAS õigeks mõistetud 13 Venemaa sportlast ja kaks treenerit ikkagi ei pääse sel nädala algavatele Pyeongchangi talimängudele.

Põhjuseks on asjaolu, et CAS pole avaldanud 28 ROKi poolt 2014. aasta Sotši mängude dopinguproovidega manipuleerimises süüdi mõistetud venelaste õigeksmõistvate otsuste motiveeritud osasid, ROK aga peab oma varasemaid järeldusi keeldumise jaoks piisavaks. Tuntumad sportlased, kes nimetatud 13 sekka kuuluvad, on suusatajad Aleksandr Legkov ja Maksim Võlegžanin.

"Tänane otsus võeti vastu taotluste läbivaatamise komisjoni soovituse kohaselt. Pärast komisjoni poolt tehtud analüüsi märkisid selle liikmed, et Denis Oswaldi juhtimisel tegutsenud ROKi komisjoni ei saanud teatud täiendavad elemente ja/või tõendeid läbi töötad, sest ei evinud neile juurdepääsu. Lisaks märkis komisjon, et CASi otsus ei võtnud maha dopingukahtlust ega tekitanud komisjonis kindlust, et 13 sportlase, keda Venemaa soovis täiendavalt Pyeongchangi lähetada, proovid on kindlasti puhtad," seisab ROKi avalduses.

Oswaldi juhitud ROKi komisjon määras eelmise aasta detsembris 43-le Sotši olümpial osalenule eluaegse olümpiakeelu. 1. veebruaril rahuldas CAS 28 sportlase apellatsiooni.