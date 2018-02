Edasine on, nagu öeldakse, ajalugu. Aaslav-Kaasik on 30kordne Eesti meister, viiel korral krooniti ta Nõukogude Liidu tšempioniks. Sajandivahetusel õnnestus koju tuua ka MMi hõbemedal ja Euroopa meistritiitel.

Lembit Aaslav-Kaasik oli esimene eestlane, kes ületas ametlikult kiiruse 100 km/h. Tema käe all on veemotot harrastanud üle saja noore ja täiskasvanu (näiteks Tallinna Pioneeride Palees, Noorte Meremeeste Klubis).

Tehnikat on ta aidanud ette valmistada väga paljudel võidusõitjatel. Näiteks maailmameister Steven Cook kasutab Aaslav-Kaasiku poolt valmistatud vinte. Veel aastal 2005 osales Lembit 75-aastasena Tallinnas Harku järvel toimunud O-125 klassi MMil ja sai 16. koha.

Aaslav-Kaasik on veemotopisikuga nakatanud kogu perekonna. "Mis siin enam – jään paatide juurde surmatunnini. See on mulle nagu mäng, õnneks lastega ühine mäng," ütles ta 2009. aastal Tallinnas toimunud MMi ajal Õhtulehele. Suurvõistlusel olid stardis lapsed Ahto, Uku, Lembit juunior ja Erik. Abikaasa Eve oli kohtunik ja minia Ülle istus sekretariaadis. Lembit seenior võttis asja rahulikumalt.

"Kõik on kuidagi asjaga seotud – perefirma. Rahad lähevad ju kõik sinna. Puhkusel käime ka kõik koos pärast mingit võistlust, näiteks Vahemere ääres," pajatas perepea.

Abikaasa Ene rääkis üheksa aastat tagasi, et lisaks mehele pidi ta omal ajal armuma ka veemotosse, sest teisiti polnuks kooselu mõeldav. "Paarkümmend aastat tagasi armusin mehesse ja siis kohe veemotosse. Ilma pole nagu võimalik. Elustiil meile kõigile," rääkis ta Õhtulehele.

Ta lisas, et nende Paldiski lähedal asuvas kodus leidub igasugu tehnikat oluliselt rohkem kui naiste buduaare. Õrnemal sool pole põrinatest pääsu. Proua meenutab, kuidas käis koos sõbrannaga rallipaadil veevahtu loomas. "Nood viis minutit andsid vapustava kogemuse – sain aru, miks nad kõik mu ümber seda ala naudivad."

Pereema rääkis, et ka laste elukaaslased peavad paate armastama. "Pruudikandidaate liigub ringi igasuguseid, aga pidama jäävad vaid need, kes nõus läbi suve poistega paatide vahel kaasas jõlkuma. Beibedel pole lootust," ei teinud ta saladust.

Lembit Aaslav-Kaasik

Sündinud: 6. märtsil 1930

Klubi: Tallinna Veemoto Klubi

Võistles aastatel 1958-2005

Klassid: O-175, O-250, ON-350, OSY-400, O-125