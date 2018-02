Tartu 45. suusamaratoni eel tunnustas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid maratoni peakorraldajat Indrek Kelku Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Praegu, 13 päeva enne avapaugu kõlamist, on suusapeo korraldajate käed ja jalad tööd täis. Kas kibekiirel hetkel on suurte traditsioonidega Tartu maratoni peakorraldajal üldse aega maha istuda ja tunnustuse üle mõtiskleda? "Ei, seda vast küll mitte. Kõigepealt peaksin end kurssi viima, mida need medalid ja ordenid tähendavad. Täna mul pole ettekujutust, kui kõva see on, aga see polegi oluline," tunnistas Kelk. "Oluline on tähelepanu Tartu maratoni suunas ja see on suur tunnustus, mille üle on väga uhke tunne."

"Natukene kohatu on isegi rääkida tasemetest sellise tähelepaneku puhul, sest kui niisugune tunnustus tuleb, on see alati ülimuslik," tõdeb spordientusiast pärast väikest mõttepausi.

"See on kummardus kogu Eesti rahvale, et Tartu maratonid toimuvad. Meie oleme koos Eesti rahvaga üks suur ühine organism," sõnab Kelk. "Teeme kõike rahva soove, ootusi ja vajadusi arvestades. Kindlasti oleme nende aastakümnete jooksul kujundanud nende harjumusi ja arusaama tervislikest eluviisidest, aga ühte ilma teiseta poleks olemas ega saakski eksisteerida. Jagame seda au ja tunnustust kogu Eesti rahvaga." Suusapeo peakorraldaja sõnul on säärased autasud ääretult olulised, tõstmaks Tartu maratoni tähtsust ühiskonnas rohkem esile, kuid ürituse elushoidmiseks need hädavajalikud pole. "Korraldajate silmis on 60 aasta jooksul sära alati olemas olnud. Sellised ordenid teevad seda sära küll veidi erksamaks, aga ilma selleta see kindlasti ei tuhmuks." Kuna Kelgul kodus ühtegi auhinnavitriini pole, võib presidendi teenetemärk peatuspaigaks leida hoopis Tartu maratoni ruumid. "Erinevatel aegadel oleme siin asju eksponeerinud küll, miks mitte ka seda sinna viia," sõnas Kelk. Lõpetuseks kõige olulisem küsimus. Kas 18. veebruaril järjekorras 45. Tartu suusamaraton ikka toimub?