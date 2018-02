"Tore üllatus hommikusel ajal," muigas telefoni presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi saav spordiajakirjanik Are Eller.

"See on üllatus igale inimesele," jätkas ta. "Igale inimesele meeldib tunnustus ja see, et on tähele pandud. Sporditööga olen ju tegelikult terve elu tegelenud. Kui hommikul esimesed kõned tulid, siis sümboolne oli see, et esimene helistaja oli minu poeg Karl Mihkel, kes hakkas end just Pyeongchangi olümpia lennukile sättima. See oli nagu teatepulga üle andmine. Olin unustanud õhtul telefoni hääletu peale, aga teda siiski kuulsin. Ta ütles, et pane hääl peale - täna on selleks põhjust."

Tänavu saab presidendilt teenetemärgi kaheksa sporditegelast.

"Rõõm vaadata, et spordiinimesi nii palju nimekirjas on, saab selliste väärikatega koos olla."