Super Bowl ei tähendanud selle alaga seotud inimestele eile ainult pidupäeva, sest hommikul hukkus autoõnnetuses Margus Hundi meeskonnakaaslane Indianapolises Edwin Jackson.

Esialgse versiooni kohaselt jättis Jacksonit sõidutanud Jeffrey Monroe auto maanteel seisma ja mõlemad tulid sellest välja, sest Jacksonil hakanud halb. Seejärel aga sõitis neile - ja ka autole - otsa üks Ford, mille juht üritas jalgsi põgeneda. Hukkusid nii Jackson kui ka Monroe.

Fordi juhtinud Alex Cabrera Gonsalesi sai politsei kätte. Mehel polnud juhiluba, tal kahtlustati ka joovet.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.



Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.



We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA