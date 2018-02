Eesti naiste korvpall on pärast legendaarset rohkem kui poole sajandi tagust aega toimetanud tagasihoidlikumalt, kuid nüüd püüab üks piiga tõsimeeli jõuda NBAsse. Ja pole ka näha põhjust, miks ta ei võiks sinna jõuda.

Duquesne'i ülikoolis mängiv Kadri-Ann Lass teeb ookeani taga ühe suurepärase esituse teise järel ning juba keset hooaega püstitanud ka oma kooli kõigi aegade rekordi. Läinud ööl peetud 78:70 võidumängus Richmondiga jäi Lassi arvele 24 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubel, kuid mitte need polnud õhtu ägedamad näitajad. Ta pani vastaste visetele lausa 6 kulpi!

Lass tutvustabki end jõuliselt just hea viskeblokeerijana. Tänavusel hooajal on ta pannud juba 76 korral (!) vastaste visetele käe peale, see tähistabki ülikooli rekordit ja teeb mängu kohta keskmiselt võimsa näitaja 3,3. Lassi keskmine punktisaak on 9,8 ja lauapallide arv 6,1.

Kõigele lisaks kuulub Duquesne ka üliõpilasliiga paremate võistkondade hulka, 23 mängust on võidetud 19.