Rahvusvahelise suusaliidu FIS peasekretär Sarah Lewis eitas süüdistusi, et kolmandik eelmise kümnendi OMi ja MMi medalivõitjatest on kasutanud veredopingut, samuti seda, et kümned niisugused suusatajad saabuvad Pyeongchangi olümpiale.

Eile teatasid ajaleht The Sunday Times ja Saksamaa telekanal ARD, et tuhanded suusatajad on ebanormaalsetele verenäitudele ("vähem kui üks võimalus miljonist, et tegemist on loomuliku verega") vaatamata pääsenud dopingukaristusest.

Täna tuli portaal Inside the Games välja kahtlustusega, et väidetavalt on rohkem kui 50 Pyeongchangi pileti saanud suusataja vereproovid ebanormaalsete näitudega.