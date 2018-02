Paljude spordialade venelastest esindajad on teatanud, et ei osale reedel peetaval Pyeongschangi taliolümpia avatseremoonial. Venemaa sammub staadionile olümpialipu all. Selle toob staadionile korralduskomitee poolt nimetatav vabatahtlik.

Ajalehe Sport-Ekspress teatel jätavad tseremoonia vahele Venemaa meeste hokikoondis, sest varem kinnitatud ettevalmistusgraafiku kohaselt jõutakse olümpialinna alles 11. veebruaril; samuti laskesuusatamise, iluuisutamise, murdmaasuusatamise, lühirajauisutamise, kelgutamise ja curlingukoondis.

Ajalehe teatel pole venelastel suurt soovi marssida staadionile olümpialipu all. Paljud sportlased pelgavad, et neid vilistatakse staadionil näiteks antidopinguaktivistide poolt välja. Tõsi, Sport-Ekspress märgib, et ka oma lipu olemasolul pole sportlastel varem olnud avatseremooniale suurt tungi - erinevalt lõputseremooniast.

Avatseremoonia algab reedel Eesti aja järgi kell 13.