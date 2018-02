Toobalite võrkpalliperes on viimased 24 tundi eriti uhkel noodil möödunud. Esmalt krooniti noorem vend Andres Slovakkia karikavõitjaks, seejärel sai Kert Toobal teada, et president Kersti Kaljulaid tunnustab teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

"Uudis jõudis minuni põhimõtteliselt siis kui venitusharjutusi tegin," sõnas Toobal samal ajal muheledes. "Eile jälgisin venna mängu internetist ka ja nüüd see. Päris ilusad päevad."

Ühtlasi on 38aastase Eesti võrkpallikoondise kapteni näol tänavu tegemist ainsa tegevsportlasena, kes teenetemärgi pälvis. "Olen võrkpalluritest üleüldse mängijana esimene. See on suur aru, sest ilmselgelt ei anta neid aumedaleid päris igaühele," lausus Toobal.

"Suuremas osas usun, et see on selle eest, mida olen teinud Eesti koondise särgis ehk see tähendab kõiki neid, kes on mind kuidagi moodi treeninud, seal hulgas mu esimene treener Villi Vantsi, või lihtsalt abilised olnud ja kellega koos mänginud. Mõtteline osa sellest [teenetemärgist] kuulub ka vanematele ja abikaasale," sõnas 272 mängust Eesti koondist esindanud sidemängija.

Küll tunnistab praegu kümnendas välisklubis palliv vollemees, et eraldi medalite- või karikateriiulit tal praeguses elamises pole, sest kolimiste tõttu on nende asjade hulk, mida kaasa vedada, alati limiteeritud. "Peab mõtlema, kuhu see asetada," tunnistas Toobal.