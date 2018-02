"Oleksime selle mängu kerge vaevaga võitnud, aga treeneril pole enesekindlust, et lasta poistel teha, mida nad suudavad. Näitasin talle retsepti, kuidas võita. Kui seda ei järgita, näitab see, et ta lihtsalt ei taha võita," alustas LaVar Ball oma sõnavõttu.

"Šeškus näitas, kui palju meie sõprus väärt on. Kuidas on võimalik panna algviisikusse mängija, kes pole treeningutel käinud? Minu poisid käivad iga päev ilusti trennis. Minu jaoks on kõige tähtsam lojaalsus. See on umbes sama kui näiteks mõni Horvaatia meeskond pakub meile rohkem raha ja me kaoksime kohe Leedust minema. Ma ei ole selline tüüp," rääkis maailmakuulus isa.

"Kui meie sõprus sellisel moel ära visata, tõestab see, et see polnud midagi väärt. Olen tema peale tõesti väga vihane. Ütlen Šeškusele edaspidigi tere, aga ma ei ole enam tema semu. Ma ei räägi temaga ja ma ei taha mingeid selgitusi kuulda. Kui ma Prienai mänge vaatan, siis see ei huvita mind enam. Mul on ükskõik," lisas ta.