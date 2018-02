Biff Tannen – „Tagasi tulevikku“ filmitriloogia töllakas kiusupunn, kes tõusis sporditulemustest pungil raamatu abil kihlveogurust rikkuriks. Müstiline panustaja „X“ – selle loo peakangelane, tundmatu tegelane, kellele justkui sarnane teos pihku jäänud.

Ameerika spordi- (ja meelelahutusaasta) tippsündmus Super Bowl tõi kuhjaga rõõmu Philadelphia elanike õuele. Nende armastatud Eagles võitis Minneapolises toimunud hinnatud tiitlimatši esmakordselt ning rahvas hullus – Philadelphia tänavatele kogunenud rahvahulk lükkas pahupidi masinaid, peksti sisse poeaknaid ning julgemad ronisid Tarzani kombel mööda tänavaposte üles. Kummaline võiduekstaas.

Kus on parim koht võidu tähistamiseks? Foori otsas! (REUTERS)

Ilmselt oli õnnelik ka „X“ – panustamisentusiast, kes valmistab kihlveokontoritele kõva peavalu. Salajane tegelinski, kes passiks hästi „Selgeltnägijate tuleproovi“. Tema kohta pole kontorid palju infot avaldanud, mõni väidab, et ta on üle 30 aasta vana. Teine jälle, et tegemist on noorema vennikesega. Kuuldavasti olla ta Ida-Euroopa päritolu. Liiguvad jutud nagu oleks tal sidemeid organiseeritud kuritegevusega. Mõni jälle arvab, et tegemist on kihlveokontorite PR-trikiga.

Olgu, mis on. Sügisel möllas ta esiti MMA-maailmas, seejärel seadis pilgud Ameerika pesapalliliiga MLB finaalseeriale World Series, kust kraapis kokku 14 miljonit dollarit. Ta alustas 400 000 dollariga, kuid krahmas mäng-mängult järjest suuremaid tükke ning tema isu sai täis alles kuuenda matši järel. Otsustavat seitsmendat kohtumist ta ei torkinud. Nevada kihlveokontorid kaotasid novembrikuus pesapallipanuste tõttu koguni 11,4 miljonit dollarit. Rekordiline summa. Erinevaid võiduseeriaid on ennegi nähtud, kuid tema edu peale vajuvad ekspertide suud lahti.