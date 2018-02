Liverpooli peavoolumeedias on pühapäevast saadik tantsitud lõkke ümber, kuhu iga vutifänn tahaks grillimiseks visata vilet puhuva õigusemõistja.

Smart: „Mul on vaja teada, kas Lovren puudutas palli?“

Moss: „Ma ei tea.“

Smart: „Kui ta ei puudutanud palli, on tegemist suluseisuga ja penalti ei loe. Kui Lovren ei puudutanud palli on tegemist suluseisuga.“

Meeste vahetus läheduses viibinud Tottenhami pallurid: „Ta puudutas palli.“ Liverpooli mängijad: „Ta ei puudutanud palli.“

Moss: „Ütle mulle seda ühe korra veel.“

Smart: „Sa tead, mida ma küsin. Ütle mulle, kas Lovren puudutas palli. Kui jah, siis oli tegemist teadliku kavatsusega palli mängida ja penalti jääb jõusse, kui ei, siis on tegemist suluseisuga.“

Moss: „Mul pole halli aimugi, kas ta puudutas või mitte, kui ma aus olen. Martin (neljas kohtunik Martin Atkinson - K.J), kas sa oskad midagi telekorduse põhjal öelda? Ma annan muidu penalti.“

Kohapeal viibinud Sky Sportsi reporter kinnitas, et neljas kohtunik polnud monitori juures käinud, seega pidi Moss otsuse iseseisvalt vastu võtma. Ta jalutas karistusalasse ja asetas nahkkera penaltipunktile.

Õhtuleht palus ekspertarvamust Eesti jalgpalliliidu peakohtunikult Uno Tutkilt, kes sulaselgelt reegli ette vuristas: „Uued reeglid ütlevad, et kui kaitsemängija üritab teadlikult palli mängida, aga ebaõnnestub, siis suluseis ründava mängija osas tühistub.

Loomulikult kehtib endiselt reegel, et kui lüüakse väravale peale ja toimub rikošett, siis suluseis kehtib,“ jätkab Tutk. „Aga kui kaitsjal on võimalik palli mängida ja ta lihtsalt ebaõnnestub, lüües seda nii, et pall jõuab ikka suluseisus olnud mängijale, siis suluseis enam ei kehti.“

Marus Liverpooli fännid vaatasid vihast pulbitsedes kuidas Kane hoojooksule asus. Mööda! Loris Karius tõrjus keskele tulnud palli. Parreerimisest tulnud rõõmuhõisked muutusid eufooriaks kui Salah esimesel üleminutil Punased juhtima viis.

Kõlab kui katkine plaat

Aga siis hakkas jälle peale sama tants. Mängu neljandal lisaminutil kukkus Virgil van Dijki jalatõste peale dramaatiliselt Erik Lamela. Vaikus. Ei. Vile. Penalti? Jah! Aga kuidas? Sama abilise lipp oli püsti ja peakohtunik Moss osutas penaltipunkti suunas. Peakohtunik ei näinud läbi mängijatesumma olukorda ning kirjeldatud otsus oli 100protsendiliselt assistendi oma.

„Kuidas sa võisid nii teha?“ Emre Can ei mõista äärekohtuniku otsust. (AFP)

Pikaaegse staažiga peakohtunik Uno Tutk selgitab: „Tähtis on, et õiglus võidutseks. Vahet pole, kas otsus tuleb lähema või kaugema abikohtuniku või neljanda kohtuniku käest, kes näeb asja üldse oma nurga alt. Reegel ütleb, et kõik, mis platsil toimub, peab saama kellegi poolt nähtud. Kui seda näeb ainult üks, siis võib ta peakohtuniku informeerida ja selle põhjal otsus tehaksegi.“

Teisel katsel usaldati löögiõigus endiselt Kane'le, kes enam ei eksinud ning viis ühtlasi oma Inglismaa kõrgliiga väravatesaldo maagilise numbrini. 100-värava-klubi värskeimal, 27. liikmel, läks tähiseni jõudmiseks kõigest 141 kohtumist. Kiiremini on juubelit saanud tähistada vaid legendaarne Alan Shearer, kellel kulus selleks 124 mängu.

Vihane Klopp: arusaamatud otsused röövisid meilt võidu

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli pärast 2:2 lõppenud viigimängu õigusmõistjate otsuste peale püha viha täis. „Mängus oli palju uskumatud olukordi, aga just kohtunike tegevus otsustas mängu saatuse. Seega ei suuda ma ennast tagasi hoida ja pean ütlema, mida penaltitest arvan,“ põles loots matšijärgses intervjuus.

„Ma ei mõista kumbagi penaltit. Esimesel juhul oli tegu suluseisuga ja teise penalti puhul hüppas (Erik) Lamela Virgil van Dijkile sisse ja kukkus siis maha. Ma juba tean, mida peakohtunik ja (penaltit näidanud) abiline ütlevad. Seal oli puude, väike puude. Aga see oli terve mängu kõige pehmem puude! Esimesel poolajal oli stiil hoopis teine,“ jätkas ta.

Kas kohtunikud röövisid Liverpoolilt võidu? „Meil oli piisavalt võimalusi, et mäng võita ja me oleksimegi seda teinud, kui arusaamatuid otsuseid tehtud poleks,“ arvas Klopp.

Tottenhami loots Mauricio Pochettino polnud kolleegiga sama meelt. „Mõlemad penaltid olid täiesti õiged. Siin pole mingit küsimust. Ja tegelikult olime täna (eile - toim.) palju, palju, palju parem meeskond kui Liverpool. Mul on tunne, et kaotasime kaks punkti, mitte ei võitnud ühte,“ sõnas ta.