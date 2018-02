Korvpalli Ühisliigas jätkub Moskva oblasti Himki kehv seeria. Täna alistuti võõrsil Moskva CSKA-le koguni 71:90.

CSKA juhtis poolajaks 40:27 ja kuigi korraks tuli Himki pisut lähemale, siis neljanda veerandaja alguses tegid väljakuperemehed otsustava spurdi. CSKA resultatiivseim oli Nando De Colo 24 punktiga, Andrei Vorontševitši arvele jäi 17 silma. Himki poolelt vastas Aleksei Šved 18 punktiga.

Himki on 2018. aastal peetud Ühisliiga mängudest võitnud vaid ühe. Eelmisel nädalal oldi 88:75 üle Saraatovi Avtodorist, kindlad kaotused on vastu võetud lisaks CSKA-le ka Krasnodari Lokomotiv-Kubanilt ning jaanuari alguses ka Kalev/Cramolt.

Tabelis on Himki 7 võidu ja 6 kaotusega viiendal kohal, sama seis on ka Avtodoril. CSKA on 12 võidu ja 2 kaotusega kolmas, eespool on Kaasani Unics (12-1) ja Lokomotiv-Kuban (12-2). Neljandal kohal on 11 võidu ja 2 kaotusega Peterburi Zenit ja seega peab Himki ülisuure tõenäosusega veerandfinaaldes koduväljakueelisest suu puhtaks pühkima.

Play-off'i pääsevad kaheksa paremat, koduväljakueelist saavad nautida neli esimest. Kalev/Cramo hoiab 4 võidu ja 9 kaotusega praegu just kaheksandat positsiooni.