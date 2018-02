Veoautojuht näeb, et tee ääres hääletab kena tütarlaps, kanister käe otsas. Mõtleb: "Seal on kas õlu või samakas, peab peale võtma." Neiu istubki kabiini. Sõidavad. Autojuht heidab iharaid pilke kanistri poole ja küsib: “Kas teil on seal õlu või?"

"Ei."

"Noh, samakas siis?"

"Ei."

"Aga mis siis?"

"Bensiin."

"Miks ometi?"

"Tean ma juba teiesuguseid! Pärast esimest lonksu lõpeb kohe bensiin otsa!"