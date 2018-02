Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sai teise järjestikuse kaotuse tiitlikaitsja Londoni Chelsea, kes alistus võõrsil Watfordile 1:4. Chelsea kaotus jättis tabeli kolmandale positsioonile Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli.

värava lõi 42. minutil penaltist Troy Deeney. Chelsea olukorra tegi veelgi raskemaks Tiemoue Bakayoko 34. minutil saadud teine kollane kaart.

Eden Hazardi 82. minuti viigivärav tõi korraks õnne ka Chelsea õuele, aga siis hakkas juhtuma. Watford skooris seitsme minuti jooksul kolmel korral: 84. minutil oli täpne Daryl Janmaat, 88. minutil Gerard Deulofeu ja 90+1. minutil Roberto Pereyra.

Chelsea on 26 mängiga kogunud 50 punkti ja sellega ollakse neljandal kohal. Liidril Manchester Cityl on 69, Manchester Unitedil 56 ja pühapäeval Tottenhamiga viigistanud Liverpoolil 51 silma. Tottenham on 49 punktiga viies ja Londoni Arsenal 45 punktiga kuues.