Thanks for the Russian team for the help!!! Suur, suur tänu Venemaa koondisele!!! Minu ja @nellidiffert kott ei tulnud võistluste ajaks kohale ning laenasime varustuse kokku venelastelt ja oma noortelt vehklejatelt, suur tänu ka neile!! Lõppkokkuvõttes saime ikka vehelda, mis ongi kõige tähtsam!! 🤺💪💪😁 @neverd.ar thank you!!!! @carumishka tnx @karoliineloit tnx @rei.didragon tnx! @airbaltic this is not normal!!!! #airbaltic #russia #estonia #competition #fencing

A post shared by Kristina Kuusk (@kristinakuusk) on Feb 4, 2018 at 1:19pm PST