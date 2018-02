Pyeongchangi taliolümpia avatseremoonial kannab Norra lippu laskesuusataja 32aastane Emil Hegle Svendsen. Esimesena pakuti seda võimalust viiendatel talimängudel osalevale Marit Björgenile, aga kuuekordne olümpiavõitja otsustas loobuda.

"Marit on Norra koondislastest suurim sportlane ja oli loogiline, et talle pakuti seda au esimesena. Aga loomulikult olen tänulik, et saan kodumaa lippu kanda. Näiteks (Pyeongchangist eemale jääval) Ole Einar Björndalenil pole ajakava tõttu seda šanssi kunagi olnud," rääkis neljal korral olümpiavõitjaks tulnud Svendsen Norra rahvusringhäälingule.

Björgen tõi keeldumise põhjuseks asjaolu, et tema esimene võistlus on juba laupäeval ning reede õhtul pole mõtet pakase ja tugeva tuulega olümpiastaadionile minna.

Eelmisel taliolümpial Sotšis kandis Norra lippu mäesuusataja Aksel Lund Svindal.