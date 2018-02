Eesti koondis valmistub Tallinnas peetavaks tennise Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiriks koosseisus Anett Kontaveit (WTA 27.), Katriin Saar, Saara Orav ja Jelena Malõgina. Puudu on eelkõige Kaia Kanepi (haigus/rahaprobleemid), kaks noort tennisisti jäävad eemale vigastuse tõttu.

Koondise kapten Märten Tamla uuendustest võrreldes mullusega: „Maileenile (Nuudi) tehti randmeoperatsioon. Ta pole sellest veel paranenud, aga teadsin seda ammu ette. Valeria (Gorlatš) otsustas õppimise kasuks, profitennist enam ei mängi. Maria Lotat (Kaul) segab pikemat aega õlavigastus. Need tüdrukud, kes siin kohal, on järjekorras järgmised. Ainuke, kes oleks võinud koosseisus kaarte segada, oli Maileen oma paarismänguoskustega.

Tamla debütantidest (Katriin Saar, Saara Orav, Jelena Malõgina): „Mullu oli sarnane küsimus (kas noored saavad hakkama), siis vastasin, et aasta varem läks ju hästi. Siis arvasin, et võistkond on tänavu kogenum, aga nüüd tuli välja, et hoopis veel noorem. Aga tüdrukud lähevad iga päevaga paremaks, trennis väga hästi mänginud. Rõhk on seatud paarismängule. Otsustan trennide põhjal, kes on teine number.“

Eesti alustab turniiri neljapäeval, vastaseks on Portugal.