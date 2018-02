Itaalia korvpalli kõrgliigas aastavahetuse paiku meeskonda vahetanud ja Reggio Emiliast Varesesse siirdunud Siim-Sander Vene tegi esmaspäevases 89:85 võidumängus Cantu hooaja parima esituse, kogudes 25 minutiga 12 punkti.

Varesel on käimas hea seeria, sest viimases kolmes matšis on saadud võidud endast tabelis ees pool olevate tiimide vastu - eelmises ja üle-eelmises mängus võideti vastavalt Milano EA7 Armanit 76:72 ja Veneziat 75:63.

“Need on kindlasti positiivsed võidud ja on meile head energiat juurde andnud. Vahepeal oli seis päris kurb ja väljalangemisoht oli suurem kui play-off'i lootus. Aga nüüd nende kolme võiduga on ikkagi play-off'i võimalus alles ja täiesti reaalne,” rääkis Vene portaalile Korvpall24.ee.