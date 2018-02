"Olen pettunud," vastab Eesti tennisenaiskonna treener-kapten Märten Tamla vastuseks küsimusele, millise emotsiooni tekitas teadmine, et Kaia Kanepi küsis Eesti esindamise eest suurt raha. "On normaalne Föderatsiooni karikavõistlustel osalemise eest raha küsida, iga mängija saab teatud kompensatsiooni. Kaia ütles mulle, et on valmis mängima, kui saab rahaliselt kokkuleppele. Kuid ma ei teadnud, et jutt käib niisugusest kosmilisest summast," lausub Tamla, kes on Kanepiga suhelnud viimasel ajal ainult sms-sõnumite teel. Väidetavalt soovis Kanepi Eesti esindamise eest 100 000 eurot. Kanepi tõi mõni päev tagasi eemalejäämise põhjenduseks haiguse, mis kimbutavat teda juba eelmisel kuul Austraalias peetavatest turniiridest saati. Kanepi abiline Valdo Randpere ütles eile TV3-le, et Kanepi ühtaegu harjutab, kuid samas on tal haigus sees ja halb enesetunne.

Võib meenutada, et pärast eelmisel kuul peetud Austraalia lahtiste teises ringis saadud võitu kiitis Kanepi Eesti ajakirjanikele, et tunneb end sama hästi nagu mullu US Openil (ta jõudis seal veerandfinaali). Vaid paar päeva hiljem, pärast kaotust Carla Suarez Navarrole tuli kurtmine, et tal istub juba paar nädalat varem peetud Brisbane'i turniirist saati haigus sees...

"Kolme mängu eest 100 000 eurot küsida pole normaalne. Sellega antakse mõista, et "pigem ma ei taha mängida". Minu jaoks tundub isegi 50 000 liiga palju. Jah, ka teiste riikide mängijatele makstakse FedCupil osalemise eest. Suurim summa, mida olen kuulnud, on Läti poolt nii Jelena Ostapenkole kui ka Anastasija Sevestovale 30 000. Kui jõuad Premium-kategooria turniiril poolfinaali, teenid 39 000 dollarit miinus maksud. Kui võidad 250 000-se auhinnafondiga turniiri, saad 43 000," toob treener-kapten võrdluseks. Eesti tenniseliit on suursponsor Tallinki toel aastaid sõlminud tippmängijatega piisavalt suuri lepinguid, mille üks punkt sisaldab ka kohustust esindada riiki FedCupil. "Kaiaga seda eelmise aasta kevadel ei pikendatud, sest ta ei mänginud tol ajal. Pärast USA lahtisi oli tenniseliit valmis sõlmima 50 000-se lepingu, see jäi tegemata. Anettil [Kontaveit] on leping olemas. Muuseas, kaks aastat tagasi hüppas Kaia ka lepingu olemasolul viimasel hetkel alt ära," meenutab Tamla. "Mulle valmistab suurt pettumust veel seegi, et arutasime mullu pikalt, kas korraldada tänavune Föderatsiooni karikasarja võistlus Tallinnas. Selle korraldamine maksab tenniseliidule palju. Lõpuks otsustasime, et meil on kaks väga head mängijat ja teeme seda Eesti Vabariik 100 nimel. Praegu kuulen igalt poolt, et järgmist turniiri küll enam enda kanda ei võta," lisab ta.