„Ausalt öeldes: mitte eriti,“ tunnistas Ostapenko Eesti ajakirjanikele, et eelnimetatud matši ta oma peas ei ketra. „Kui kaotad mängu, üritad selle võimalikult kiiresti peast heita. Muidu segab see keskendumist järgmisteks turniirideks.“

Naudib tähelepanu

Vaatamata 20 eluaastale on Riiast pärit tennist juba nii mõndagi saavutanud. Mullu kevadel võitis ta karjääri esimese Suure slämmi turniiri, triumfeerides Prantsusmaal, tänavu kerkis WTA-tabeli kõrgeimale, kuuendale positsioonile. Massiivselt kasvanud tähelepanu ja ootused neiut ei sega.

„Kogu mu elu on muutunud. Olen Lätis, aga igal pool mujal, kuhu võistlema lähen, palju populaarsem. Mulle pööratakse väga palju tähelepanu,“ muljetas Ostapenko. „Aga ka mängijad suhtuvad minusse teisiti. Neil pole minu vastu midagi kaotada ning on rohkem motiveeritud. See muudab minu elu raskemaks, sest pean veel hoolikam olema ja pidevalt oma parimal tasemel mängima.“

Jelena Ostapenko. (Alar Truu)

Kas esimene aasta pärast Suure slämmi võitu on raskeim? „Mõistagi on see keeruline. Kõik tahavad minust jagu saada. Esikümne kohta on väga raske hoida. Kui suudan tänavu oma taset hoida, siis tulevikus läheb kindlasti lihtsamaks,“ vastas lätlanna.

Küll aga kaasneb eduga ka hüvesid, millest Ostapenko viimast võtab: „Mulle on uusi uksi avanenud. Naudin seda, et saan osaleda uhketel turniiridel ja mängida tugevate mängijate vastu. Pean avanenud võimalusi korralikult ära kasutama.“

Kusjuures, mida suurem tähelepanu, seda parem. „Olen selline mängija, kellele meeldib suurel areenil võistelda. Mulle ei sobi absoluutselt väiksel väljakul, kus kedagi vaatamas pole, mängida. Naudin seda, kui mind vaatab 15 tuhat inimest. Võitlen isegi rohkem, sest suure publiku ees mängimine ongi tõelise tennisisti töö,“ arvas Ostapenko.

Naudib Läti esindamist

Lätlannad tulid Fed Cupile tugevas koosseisus. Ostapenko kõrval on teine number maailma 15. reket Anastasija Sevastova. Korraliku kogemus on ka Diana Marcinkevical ja Daniela Vismanel. Võistkonna eesmärk on jõuda kahe parema hulka ehk tõusta aste kõrgemale.

„Naudin seda nädalat väga eelkõige sellepärast, et saan esindada Lätit. Olen oma rahvuse üle väga uhke. Usun, et see on lisamotivatsioon. Olen näinud, et ka teiste riikide tennisistid mängivad koondise eest palju paremini kui muudel turniiridel,“ tõdes Ostapenko, et midagi lihtsat siiski ees ei oota.