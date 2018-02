President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid ka kuuele välismaalasele, kellest üks on M-Spordi rallimeeskonna pealik Malcolm Wilson, kes saab Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi.

"Ausalt öeldes olen totaalselt šokeeritud," sõnas Wilson telefoniintervjuus ERRi spordiportaalile. "Et mulle selline au osutati, on loomulikult väga-väga rõõmustav. Ma olen töötanud kahe suurepärase inimesega - Markko Märtini ja Ott Tänakuga - ja võite ette kujutada, et ma tunnen küll suurt uhkust ja heameelt, aga veelgi enam tunnen heameelt selle üle, mida Markko ja Ott on Eesti jaoks teinud."

"See on suurepärane üllatus, ma ei osanud millestki sellisest üldse mõeldagi," jätkas Wilson. "Tegemist on olnud pikaajalise investeeringuga, aga ma ei kaotanud Otti iialgi usku."