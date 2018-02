Kolme päeva pärast algavatele Pyeongchangi olümpiamängudele sõidab ühtekokku 2925 sportlast. Suures rahvaste sõprusateljees on ainult loomulik, et inimesed üksteist ka leiavad ning selleks, et olümpiakülas midagi nihu ei läheks, on korraldajad otsustanud välja jagada 110 000 kondoomi.

Taliolümpia jaoks rekordiline kogus tähendab, et igal sportlasel on 16 päeva kestvate mängude jooksul võimalik ära kasutada 37 kondoomi. Kahel eelneval taliolümpial Sotšis ja Vancouveris jagati laiali "vaid" 100 000 preservatiivi.

Küll kahvatuvad need numbrid suveolümpiamängude kõrval. 2016. aastal Rios jagati laiali 450 000 kondoomi, mis tegi ühe sportlase peale 2,5 kondoomi päevas ehk 42 kondoomi kogu mängude peale.



Kondoomide jagamise praktika sai alguse 1988 aastal Seouli olümpial, kus jagati laiali 8500 preservatiivi. Neli aastat hiljem Barcelonas oli number kasvanud juba 90 000 peale.

Sajandivahetusel loodeti Sydnes hakkama saada vaid 70 000 kondoomiga, kuid keset mängu olid korraldajad sunnitud juurde tellima 20000 preservatiivi, sest agarad sportlased olid varud otsakorrale viinud.