Eesti rallimehe Ott Tänaku isikliku ilmaennustaja Hannes Tõnisson käis eile Ringvaates rääkimas oma ametist.



Tõnisson tunnistas ERRile antud intervjuus, et tegelikult on võimalik 95 või isegi 99 protsendiliselt ilma ette ennustada, kuid see kehtib vaid suure eeltöö puhul ning väga konkreetse piirkonna kohta.

Hooaja esimese ralli jaoks alustas Tõnisson eeltööd juba kolm nädalat enne võiduajamist, analüüsides erinevate ilmamudelite täpsust, et mõista kui väga ta nendele ralli ajal toetuda võib.



Ralliradadel ei piisa ainult tavameteoroloogi tarkustest, vaid tuleb läheneda ka rallipiloodi silmade läbi. "Kas on lomp või kui lumi hakkab sulama ja tekib hästi kiiresti seisev vesi tee peale. Mis tähendab, et on vaja selliseid rehve, mis vee kõrvale suunavad või on vaja autot kõrgemale tõsta, et ei tekiks nii kergesti vesiliuge."