Lõuna-Koreas toimuvatel olümpiamängudel on sportlastel esmakordselt võimalik suurvõistluse ajal otsida abi ja lohutust spetsiaalsetest tugikeskustes, mis Pyeongchangis mängude tarbeks avatakse.

Lõuna-Koreas avatakse mängude ajal kokku neli tugikeskust, et ahistamise või väärkohtlemise ohvriks langenud sportlastel oleks kuskilt abi paluda. Selline lüke on korraldajate poolt äärmiselt teretulnud pärast seda, kui mullu tulid ilmsiks USA võimlemiskoondise kauase arsti Larry Nassari koledused.

Ameerika koondise taustajõud ahistas enam kui 150 sportlast ning mõisteti oma tegude eest enam kui 300 aastaks trellide taha.

Ameerika kelgutaja Summer Britcher tervitas otsust aplausiga: "See, mis meie võimlejatega juhtus, oli kohutav," sõnas ameeriklanna AFPle. "Samas nende naiste julgus sellest rääkida on toonud meid olukorda, kus edaspidi on kõigil naistel võimalik tugikeskustest abi otsida."