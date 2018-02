Ammu selge, et Eesti talisportlased maailma tippu ei kuulu. Vähemalt praegu mitte. Sotšis jäi individuaalselt meie parimaks kohaks iluuisutaja Viktor Romanenkovi 24. koht. Loodetavasti läheb Pyeongchangis paremini! Küll aga teevad lumistel ja jäistel aladel ilma meie naabrid: nii Läti, Soome kui Rootsi lähevad korraliku medalisaagi järele, Venemaa nime kandvat koondist seekord ei osale. Vaatame põgusalt, kellest koosnevad lõuna-, põhja- ja läänenaabrite koondised.

Läti: kelgutamise paradiis

Lõunanaabrid teavad, et traditsioone tasub au sees hoida: Siguldas hakati kelgutama juba 1887. aastal ja samas paigas treenivad ka tänased liustaarid. 1960. aastate lõpus otsustasid kohalikud võimud, et vaja on maailma tipptasemel kelgurada. 1986 ehk ligi sada aastat pärast kelgutraditsiooni algust saigi ehitis valmis.

Tänaseks kuulub Sigulda kindlalt kogu Liivimaa suuremate spordipühamute hulka. Ilma bobisõitjate, kelgutajate ja skeletoniga tegelejateta, poleks lätlastel erilist huvi ka taliolümpia pihta. Esimesi medaleid pidid naabrid siiski veidi ootama, kuni Martins Rubenis Torino mängude ühekelgu kolmandaks meheks kerkis. Vancouveris kihutasid kelgutamises hõbedale vennad Andris ja Juris Šics, teise koha saavutas ka skeletoni äss Martins Dukurs.