JALGRATTASPORT

Eesti maastikurattur Janika Lõiv alustas hooaega võidukalt, kui saavutas Hispaanias esikoha 39-kilomeetri pikkusel võistlusel III Media maraton la Aguanosa Frigiliana.

Malaga piirkonna poolmaratonide sarja karikavõistluse esimesel etapil kulus Lõivul võistlusmaa läbimiseks aega 2:28.00.

"Frigiliana võistluse rada on üks raskemaid, mida Hispaanias sõitnud olen," tõdes Lõiv. "Korralikult tõusumeetreid (1400) ning viimased kümme kilomeetrit olid just tehniliselt väljakutsuvad.Lähima konkurendiga sõitsin koos esimesed 10-15 km, seejärel jõudsime pikema tõusuni, kus läksin oma teed ja tema maha jäi. Umbes seitse kilomeetrit enne lõppu suutsin ka ühe korraliku vea teha ning sõitsin rajalt välja. Kokkuvõttes korralik treening ja ilus algus hooajale."

Eesti Maastikuratturite koondise peatreener ja Janika isiklik juhendaja Karmen Reinpõld valgustab natukene tausta: “Janika on tegemas oma hooaja ettevalmistust suurepärastes tingimustes Hispaanias. Kuna esimesed olümpiakrossi formaadis kõrgetasemelised (HC ja C1 kategooria) võistlused on ukse ees juba kuu lõpus, siis kasutame võimalust osaleda kohalikel võistlustel, mis oma pikkade tõusude ja tehniliste laskumistega toetavad praeguses perioodis arendatavaid võimekusi. Pühapäevasel võistlusel osales Janika väsimusfoonil, kuid kuna väga äkilisi ja lühiajalisi pingutusi on sellise profiiliga sõidul vähe, sai ta hea ning optimaalse treeningärritaja - ja muidugi on võit alati kirsiks tordil!”