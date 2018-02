Jyväskylä JYP-i jäähoki Meistrite liiga võitjaks tüürinud peatreener Marko Virtanen andis pärast võidukat finaali intervjuu ka ERR-ile.



"Ma arvan, et esimene kolmandik andis meile jõudu ning enesekindlust Växjö hoog murda," vahendab ERRi spordiportaal õnneliku Virtaneni sõnu. "See oli esimene kord, kui Soome klubi [Meistrite liiga] võitis."



Lisaks jagus juhendajal kiidusõnu Robert Rooba kohta. "Ta on suurepärane, eriti sellel hooajal! Ta on palju arenenud ja ka väravaid visanud," sõnas Virtanen ning kinnitas ka, et eestlane jätkab järgmisel aastal samamoodi Jyväskylä meeskonnas.