Veidi rohkem kui kahe nädala pärast algava Premium liiga uue hooaja tutvustamiseks valminud efektses videoklipis on kesksel kohal karikajaht.

Avaringi kampaania „Mehiste meeste mäng“ annab märku sellest, et Premium liiga on tagasi ja tegemist on prestiižse võistlusega, kus 10 omanäolist klubi võitlevad ülima eesmärgi, Eesti meistritiitli nimel. Videoklipp sümboliseerib pikka, keerulist ja erinevaid väljakutseid täis teed eesmärgini.

„Eesti on mitmes mõttes äärmuslik paik - meil on nii rekordiliselt valged kui ka pimedad päevad, suudame toime tulla +30 kraadi ja -30 kraadiga, peame ühtmoodi normaalseks külmas jääaugus suplemist ja tulikuumas saunas vihtlemist. Sidusime esimeses uut hooaega tutvustavas videoklipis eestlase ürgse pelgupaiga ja jõu allika - meie metsa - ja karmi võitluse meistritiitli nimel,“ selgitas Premium liiga arendusjuht Veiko Soo.