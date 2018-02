Soomlased ei hakanud olümpiamängude avatseremooniaks lipukandjat valides ajusid ragistama ning usaldasid ülesande oma seitsmendatel olümpiamängudel osalevale Janne Ahonenile.



40aastasel suusahüppajal on olümpialt varasemast ette näidata võistkondlikud hõbemedalid 2002. aasta Salt Lake City ja 2006. aasta Torino olümpialt. Individuaalselt on ta kolmel korral kõige napimalt poodiumilt välja jäänud, sest nii 1998. aastal Nagnos, Salt Lake Citys kui ka 2010. aastal Vancouveris tuli ta neljandaks.



Lipukandmine pole Ahoneni jaoks uus kogemus, sest esmakordselt usaldati vastutusrikas roll talle juba 20 aastat tagasi Naganos. "See otsus tuli iseenesest," sõnas soomlaste olümpiadlegatsiooni juht Mika Kojonkoski.



"Kui mulle pakkumine tehti, vastasin kohe jaatavalt. See on ime, et ajalugu 20 aastase vahe järel taas kordub," lausus Ahonen.