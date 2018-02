Norra Olümpiakomitee võttis Pyeongchangi taliolümpiale kaasa üle 6000 doosi astmaravimeid, mida on kordades rohkem kui rootslastel või soomlastel.



Norralaste ravimite nimekirjas on välja toodud järgmised astmaravimid:

1800 doosi Symbicorti (toimeaine formoterool ja budesoniid)

1200 doosi Atroventi

1200 doosi Alvescot

360 doosi Ventoline'i (toimeaine salbutamool)

1200 doosi Airomiri (toimeaine salbutamool)

Kokku teeb see üle 6000 doosi astmaravimeid, mida Norra meditsiinipersonal Lõuna-Korea mängudele kaasa võtab. Pehmelt öeldes on igal sportlasel oma raviannus. Norra rahvusringrääling NRK uuris selle peale ka Rootsi ja Soome koondiselt nende ravimite kohta ning vastused olid jahmatavad.



Meie põhjanaabrid võtavad Pyeongchangi umbes 600 doosi



"Meie võtame kaasa 10 inhalaatorit," sõnas Soome koondise arst Maarit Valtonen. Doosidesse ümber arvutades on soomlaste kogus võrdne 600 annusega ehk 10 korda vähem kui norralastel.



"Oleme korraldajad informeerinud meie sportlastest, kellel esinevad kroonilised haigused, kuid võtame nendele ise ravimid kaasa. See on äärmiselt ebatõenäoline, et avastame mängude ajal uusi astmajuhtumeid," jätkas Valtonen.



Samasuguse kogusega lendasid Lõuna-Koreasse ka rootslased.



Rootsi koondise mänedžer Peter Reinebo on sellel teemal avalikuses varemgi sõna võtnud. "Selline käitumine on nii eetiliselt kui ka meditsiiniliselt täiesti vastutustundetu," sõnas rootslane mullu.