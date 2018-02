Täna Pyeongchangi Olümpiakülas toimunud tervitustseremoonial võeti Eesti delegatsioon ametlikult Olümpiaküla liikmeks, mille keskväljakul heisati riigi hümni saatel ka Eesti lipp.

Traditsioonilisel tervitustseremoonial Olümpiaküla keskväljakul osales Eesti delegatsioonist nii sportlasi, treenereid kui ka taustajõudude esindajaid.

Meie olümpialasi tervitas lautennise olümpiavõitja, Olümpiaküla linnapea Ryu Seung-min: “Tere tulemast Pyeongchangi! See küla on Teie kõigi koduks järgmiste päevadel ja nädalatel. Luban, et pingutame maksimaalselt, et tunneksite ennast nagu kodus, et toit oleks maitsev ja keskkond turvaline. Soovin Teile peatselt algavateks olümpiamängudeks edu!”

Eesti olümpiadelegatsiooni juhi Martti Raju sõnul on koondis Pyeongchangis hästi vastu võetud. “Olümpiaküla Pyeongchangis, kus enamus meie sportlasi elab, on kompaktne, kõik asub käe-jala juures. Transport toimib, toad on soojad, toitlustuse korraldus on sujuv ja paindlik ning kõik esmavajalik tagatud. Sisulistest asjadest pole nuriseda pole millegi üle. Küla vabatahtlikega suheldes on teinekord veidi segadust üksteisest arusaamisega, aga kui käed-jalad on küljes, siis lõpuks saavad kõik asjad aetud,” rääkis Raju.