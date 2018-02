Alexela Korvpalli Meistriliiga jätkub 8. veebruaril kell 19, kui BC Kalev/Cramo võõrustab Kalevi Spordihallis Tartu Ülikooli.

Alates hooajast 2005/2006, mil meeskond nimega BC Kalev/Cramo Eesti korvpalliareenile ilmus, on Tartu esindusmeeskonnaga Meistriliigas kohtutud 99 korda – selle nädala mäng kujutab endast seega igas mõttes ajaloolist sündmust. Senine omavaheline seis on Cramo kasuks 58:41, seejuures on viimasest 15 (Meistriliigas peetud) kohtumisest koguni 13 võitnud Cramo meeskond, kirjutab Kalev/Cramo oma kodulehel.

Viimati suutsid tartlased pealinlastest jagu saada mullu kevadel Balti liigas, koduliigas on Suur Vastasseis viimasel ajal olnud ühepoolne – Tartu võitis viimati oktoobris 2016. Siiski on ka viimastel aastatel, mil Kalev on ajaloolist rivaliteeti selgelt domineerinud, meeldivalt palju kohtumisi lõppenud vaid paari-punktilise vahega. Loodetavasti kujuneb ka juubelimäng sportlikus mõttes meeleolukaks.

Tartlaste viimase aja etteasted (kui välja arvata põrumine TTÜ vastu ja tähtsusetu mäng Ogrega Balti liigas) – on selle aastanumbri sees saadud võidud Rapla, Pasvalyse ja Valmiera üle, Suure Vastasseisu kõige staažikama veterani Tanel Soku hea vorm (TTÜ vastu visatud 28 punkti on endise kalevlase kõigi aegade Top 3 sooritus meistriliigas!) ja arvestatav täiendus Julius Kazakauskase näol annavad igatahes lootust.

BC Kalev/Cramo poolelt peab mängu vahele jätma Janari Jõesaar, kes eelmise nädala lõpus vigastas jalga.