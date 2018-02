13 mängu järjest võiduta olnud Šotimaa kõrgliigaklubi Ross County alistas nädalavahetusel Eesti koondislase Mattias Käidi debüütmängus Dundee 4:1 ning klubi peatreener Owen Coyle usub, et siit alates võib kõik muutuda.

"Kui sul on käimas selline seeria, nagu meil oli, on Dundee viigivärava peale kerge mõelda, et "hakkab jälle pihta", aga meie vastureaktsioon oli suurepärane," lausus Coyle The Press and Journalile nädalavahetuse hea tulemuse kohta, vahendab Soccernet.ee.

Treener lisas: "Meil on siin tõelist kvaliteeti ja tiim võib võita mänge ja saada hea hoo. On tõenäoliselt parem, et meil oli see hädine seeria praegu, mitte hooaja lõpus, kui mängude võitmine loeb kõige enam.

Jalgpall, mida Dundee vastu mängisime, oli suurepärane. Mattias Käit, Harry Souttar ja Davis Keillor-Dunn on kõik 19, aga nad olid täiesti fantastilised."