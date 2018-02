Eile tuli teade, et Pyeongchangi taliolümpia korraldajad saatsid üle 1000 turvatöötaja terviskontrolli. Tänaseks on selge, et noroviirusesse on nakatunud 86 mängudega seotud isikut.

Eurospordi andmetel on ainuüksi tänasega tekkinud juurde 54 haigestunut, kes oksendavad ning vaevlevad kõhulahtisuse käes. Ühtekokku on viirusekandjaid 86 ning see arv on tõusev. Küll aga on vähemalt seni puutumatuks jäänud olümpial osalevad sportlased.

"Sõjaväelased on võtnud üle turvameeskonna ülesanded. Nad teostavad turvakontrolli ja muid vajalike protseduure seni, kuniks töötajad parenevad," seisab avalduses.

Kust noroviirus levima hakkas, pole praegu selge. Küll aga tegeletakse probleemiga ja selle ennetamisega tõsiselt. Sportimisega alustatakse Pyeongchangis homme, ametlik avamine peetakse reedel.