Lõputu trall Venemaa talisportlaste ümber ei näi lõppevat. Kui mõned päevad tagasi teatas Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK, et CASi (spordikohtu) poolt õigeks mõistetud sportlasi Pyeongchangi mängudele ei lubata, siis uue info kohaselt see nii ei pruugi siiski minna.

"Koosolek peetakse homme kell 12," kirjutas Inside The Games´i ajakirjanik Nick Butler, kes Pyeongchangis kohapeal viibib. "Arutluse alla võetakse ka 15 venelase küsimus, kes CAS´i poolt õigeks mõisteti."

Ajakirjaniku andmetel langetatakse lõplik otse loodetavasti homme. Küll aga on juba teada, et see võib ka edasi lükkuda ning viimaseks tähtajaks on pandud 9. veebruari hommik, ehk sama päeva, kui mängud ametlikult avatakse. Esimesed võistlused peetakse aga juba homme.

Lõuna-Koreas peetavatel mängudel loodavad kaasa lüüa 13 Venemaa sportlast ja 2 treenerit. Ülejäänud 13, kes samuti CASi poolt õigeks mõisteti, enam tippspordiga ei tegele.