Korvpalli MM-valikmängude järgmise aknani on jäänud veidi üle kahe nädala. FIBA uuris Eesti koondislaselt Sten-Timmu Sokult, mida ta tulevastelt kohtumistelt ootab.

"Ajalooliselt on kõigil tiimidel Kalevi spordihallis raske Eestile vastu saada," vihjas Sokk, et kodusaal võiks meie kasuks mängida. "Fännid on platsile lähedal ja kõik on tihedalt koos. On tunda, et vastastel pole siin mugav."

Eelkõige puudutab see 25. veebruari, kui Tallinnasse sõidab Iisrael. "Koduväljak on kindlasti võtmesõna, aga me ei saa vaid sellele lootma jääda," manitses mängujuht.