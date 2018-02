Korea poolsaarel toimub järgnevatel nädalatel harvanähtav rahva taaskohtumine: olümpiamängude ajaks liiguvad sajad inimesed põhjast lõunasse, et omadele Pyeongchangis kaasa elada.

Päris nii siiski pole, et iga spordihuviline saaks Põhja- ja Lõuna-Korea vahele jäävat piiri ületada. Kaugel sellest. Põhjarahvas on kokku pannud väljavalitud inimestest koosnevad delegatsioonid, millest viimane saadeti teele 280-liikmelisena. Neist 229 on nn cheerleader’id ehk ergutustüdrukud, vahendab insidethegames.biz.

Viimaste hulka mahub ka 26-liikmeline taekwondo demonstratsioonrühm, kes annab Pyeongchangis ja Soulis kokku neli etendust. Lisaks hakkavad Lõuna-Koreas sündmusi kajastama 21 Põhja-Korea ajakirjanikku.

Juba varem olid piiri ületanud 22 sportlast ja 140 kunstiinimest, kes kostitavad olümpia külalisi Korea poolsaare põhjaosa muusika ja tantsuga. Suurem osa delegatsioonist ööbib luksuslikus nelja tärniga hotellis. Delegatsiooni juhib 90aastane Kim Yong-nam, kes on paberite järgi Põhja-Korea riigipea, kuid reaalsuses allub ta ikkagi Kim Yong-unile.