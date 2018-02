Eesti 56 aastat ootust möödus täna 26 aastat tagasi! 1992. aasta 8. veebruaril avati Prantsusmaal Albertville'i taliolümpiamängud, kus üle pikkade aastate sai taas maailmale oma parimaid sportlasi demonstreerida taasiseseisvunud Eesti.



Tänapäeval kirjutatakse olümpiamängudest söögi alla ja söögi peale, internet täitub iga väiksema infokillugagi. Me teame kõike olümpiakondoomidest ning noroviirustest. Kuidas kajastati Eestile märgilise tähendusega suursündmuse algust 26 aastat tagasi, mil leheruum oli piiratud ning interveebist ei osatud unistadagi?



Vot niiviisi alustati OMi-artiklit 1992. aasta 8. veebruari Õhtulehes:



"Pärast 56aastast vaheaega on siis taliolümpiamängudel jälle ka Eesti. Kell 18 algaval pidulikul avamisel pole meie delegatsioon kaugeltki pisike. Kui seni oli taliolümpiamängudel võistelnud üldse vaid 11 Eesti sportlast, siis nüüd on võistlemisvõimalus tervelt kahekümnel.

Eile teatati Albertville'ist, et osalejaid riike on tänavu 65, mis on uus taliolümpiamängude rekord. Neli aastat tagasi Calgarys oli osavõtvaid maid 57.

Suurima võistkonna on registreerinud USA - 182 sportlast. Üks sportlane on talimängudel kolmel riigil - Kolumbial, Honduurasel ja Svaasimaal."

Albertville'i olümpia avamisele pühendatud nupuke 1992. aasta 8. veebruari Õhtulehes. (Siim Kera)

Albertville'i olümpial osalesid 64 riigi (mitte 65 nagu artiklis mainitud) 1801 sportlast. Eesti 20 atleeti osalesid viiel erineval spordialal. Allar Levandi, Ago Markvardt, Toomas Tiru, Peeter Heli (kahevõistlus), Piret Niglas, Elmo Kassin, Urmas Välbe, Jaanus Teppan, Andrus Veerpalu, Taivo Kuus (murdmaasuusatamine), Krista Lepik, Eveli Peterson, Jelena Poljakova, Urmas Kaldvee, Hillar Zahkna, Kalju Ojaste, Aivo Udras, Kristjan Oja (laskesuusatamine), Olga Vassiljeva (iluuisutamine), Aare Tamme (sööstlaskumine). Eesti delegatsiooni juht Tiit Nuudi, olümpiakoondise atašee Ene Balder.