Lisaks jahedale tundele, muudab külm ilm sportlaste elu keerulisemaks ka teisiti. "Lumekristallid lähevad -20 kraadi juures väga teravaks ja see kriimustab suusa põhja," rääkis mäesuusataja Marcel Hirscher Eurospordile sealsetest oludest. Trennis kasutab ta seetõttu kahte suusapaari.

Isegi kõige karastunumatele võivad tänavused Pyeongchangi talimängud keeruliseks osutuda, sest oodata on läbi aegade külmimat olümpiat.

Norra murdmaasuusakoondis on läinud teist teed ning oma treeningutega sootuks tuppa kolinud. Põhjus lihtne: oma sportlasti proovitakse iga hinna eest haigustest säästa. Samuti on Pyeongchangis liikvel salakaval noroviirus, mis juba nii mõnegi korralduskomitee liikme maha murdnud.

Külmakraadid mõjutasid ka reedest avatseremooniat. Tavapärase nelja tunni pikkuse šõu asemel piirdutakse poole lühema ajaga. Korraldajate poolt on tribüünidele organiseeritud tekid ja istmesoojendajad. Paljud on juba ka oma pileti tagastanud. Siiski on olümpiastaadionile oodata ligi 35 tuhat inimest.