Toivo Suursoo ja Turu Palloseura 21 aasta tagust triumfi toonases jäähoki Euroliigas mäletavad vähesed. Kuidas läheb teisipäeval teise Eesti hokimängijana Euroopa klubitšempioniks tulnud Robert Roobaga, kes võitis teisipäeval Jyväskylä JYPiga Meistrite liiga? Õhtuleht võttis appi hokieksperdi Vallot Puki ja Eesti jäähokiliidu presidendi Rauno Parrase ja uuris, mida Meistrite liiga esikoht tähendab.

Kui suurt kõlapinda Meistrite liiga hokimaailmas tekitab?

Võrreldes Eestiga on jäähokil Soomes ja Rootsis hoopis teine positsioon. Kolmapäeva hommikul polnud Meistrite liiga põhjanaabrite meedias enam esiuudis, aga Iltalehti ja Ilta-Sanomate veebiküljel asetses finaalikajastus neljandas-viiendas plokis. Igati soliidne koht, sest homme avatav Pyeongchangi taliolümpia võtab suurema osa tähelepanust endale.

Meistrite liiga ei konkureeri Euroopa tugevaima sarja KHLiga ilmselt kunagi, aga ideaalis võiks mõni KHLi klubi siiski Meistrite liigas osaleda. „Läbirääkimised olid, et mõni läänepoolne KHLi tiim kampa võtta, aga esialgu see ei õnnestunud. Kui asi läbi läheks, annaks see väga palju juurde,“ ütleb Viasati kanalites hokit kommenteeriv Pukk.