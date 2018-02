Doping ja suusahüpped ühes lauses kõlavad võõralt, eks? Endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu (26) ütleb, et ala pole kaugeltki patust prii. Lihtsalt sportlased ei manipuleeri enda, vaid hüppekombinesooniga.

Et kombe, nagu kurguaugust hüppeliigeseni katvat riietust ala sees hellitavalt kutsutakse, on omamoodi teadus, reedab seegi, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) on varustuse nõudeid puudutavas dokumendis pühendanud sellele tervelt neli lehekülge. Sätestatud on kõik võimalik alates käise pikkusest lõpetades materjali, elastsuse ja õhu läbilaskvusega.

„Kui kontroll tahab, siis ta võtab iga venna maha. Mitte ühtegi venda ei ole, kes hüppab ideaalse kombega, sest need reeglid on omavahel ka vastuolus,“ lausub Nurmsalu, kes aastaid MK-karussellis tiirelnud ja ala köögipoolt kogenud.

Kaarel Nurmsalu. (Stanislav Moshkov)

Eestlase kirjelduse järgi kehtib suusahüpetes orwellilik maailm, kus kõik on võrdsed, aga mõned on võrdsemad. „Loomulikult kohtunikud näevad. Aga kujuta ette, et Cristiano Ronaldo diskvalifitseeritakse ja Realil ei lähe üks mäng kirja… Suusahüpetes on samamoodi. Kuidas sa annad Kamil Stochile (MK-sarja üldliider – toim.) disklahvi? Ala populaarsuse huvides on tippe väga keeruline maha võtta.“