Varrakule oli see meeskonna eesotsas kolmandaks mänguks. Kui pühapäeval teenis Alytus magusa võidu Juventuse üle, siis täna jäi veidi puudu.

Kui on teada, et Varrak otsib meeskonna täiendusi, siis esimene neist tegi täna ka debüüdi. Võistkonna liitunud Alan Wiggins sai platsile neljaks minutiks, kuid punktiskoori ei avanud. 32aastane ameeriklane on muuhulgas pallinud Aasias aga ka Prantsusmaa meistrisarjas, Lätis ning viimati Austraalias.