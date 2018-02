Ja tere päevast ka sporditoimetuse poolt! Pyeongchangi taliolümpiamängud avatakse ametlikult homme, aga esimesed võistlused peetakse juba täna. Curlingu segapaarid on esimesed etteasted juba teinud ja kell 14.30 ootavad oma korda meessuusahüppajad. Normaalmäe kvalifikatsioonist üritavad end läbi murda ka Martti Nõmme, Artti Aigro ja Kevin Maltsev. Muust spordist on tähelepanu all tennise Fed Cup, kus Eesti kohtub alates kella 16st Portugaliga. Jääge meiega!