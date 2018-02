Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Elutööpreemiaid suurusega 40 000 eurot määratakse igal aastal kaks.

Ujumise maailmameistrivõistlustel võitis ta 1982. aastal 4x200 meetri distantsil hõbemedali. Stukolkin on korduv Eesti meister ja rekordiomanik ning olnud Eesti parim meesujuja aastatel 1979-1984. Pärast sportlaskarjääri lõppu on Ivar Stukolkin panustanud Eesti spordi arengusse, töötades treeneri, spordiala juhina ning osaledes spordiorganisatsioonide töös. Ta on olnud Eesti Olümpiavõitjate Kogu president ning on spordiseltsi Kalev ja Eesti Olümpiakomitee auliige.

Kauaaegse ja teeneka laskesuusatamise treeneri ja spordiala arendaja Tõnu Pääsukese esitas riigi spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon. Tõnu Pääsuke on Eesti laskesuusaajaloo üks silmapaistvamaid treenereid ning ala arendajaid. Tema ligi 50 aasta pikkune treeneritöö eri vanuseklasside ja tasemetega sportlastega on toonud Eestisse hulgaliselt medaleid tiitlivõistlustelt.

Tema loodud on terve laskesuusatamise koolkond ning põlvkondade jooksul kasvatatud sajad tublid järgijad, kes on ka pärast sportlaskarjääri lõppu aktiivsed ning tervete eluviisidega inimesed. Pääsukese tuntumad õpilased on 7-kordne laskesuusatamise maailmameister Kaija Parve ja juunioride klassis maailma tippu jõudnud Even Tudeberg. Alates 2008. aastast on Tõnu Pääsuke Eesti juunioride laskesuusatamise koondise peatreener. Talle on varem omistatud Eesti Olümpiakomitee teenetemärk.

Aastapreemia määramisel arvestatakse möödunud kalendriaasta tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse. Aastapreemia suurus on 9600 eurot ning iga-aastaselt määratakse neid kuus. Spordi aastapreemia laureaadid on:

· Heiki Nabi – maadleja, aastal 2017 võitis maadluse MM-il hõbemedali kreeka-rooma maadluses kehakaalus kuni 130 kg;· Nikolai Novosjolov – vehkleja, aastal 2017 võitis vehklemise MM-il hõbemedali ja EM-il pronksmedali, MK-sarjas saavutas 3. koha;

· Natalja Kotova – vehklemistreener, 2017. aastal väga eduka vehkleja Julia Beljajeva treener. Julia Beljajeva valiti Eesti parimaks naissportlaseks 2017, ta võitis epeenaiskonna koosseisus MM-il kuldmedali, individuaalselt võitis MM-il ja EM-il pronksmedali, saavutas MK-sarjas 3. koha ja oli maailma edetabeli liider;

· Vehklemise epeenaiskonna liikmed Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk, kes võitsid 2017. aastal vehklemise MM-il võistkondliku kuldmedali;

· Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes võitsid 2017. aasta hooajal kaks MM-etappi ja saavutasid MM üldarvestuses 3. koha. Esmakordne saavutus Eesti autospordi ajaloos;

· Mario ja Risto Kalmre – üritusteseeria Simple Session asutajad ja peakorraldajad. Simple Session on maailmas üks tuntumaid ja oodatumaid ning enamkajastatud ekstreemspordisündmusi, kus osalevad rula ja BMX-i tipptegijad. 2017. aastal toimus Simple Session esmakordselt suurejooneliselt ka Riias.