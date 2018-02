Edasise arutelu käigus jõuti järeldusele, et kätlemise võiks pigem ära jätta. Äärmisel juhul võiks nukke kokku lüüa, aga niisama lehvitamine on hää küll. Ei maksa panna sportlase nelja aasta pikkust tööd löögi alla panna.

***

Uudisteagentuur AP vahendas olümpiamängude korralduskomitee teadet, et tänase seisuga on noroviirusesse nakatanud 128 olümpiaga seotud inimest, neist 42 on uued juhtumid. Sportlased on viirusest vähemalt seni puutumata jäänud. Suurem puhang leidis aset Pyeongchangi noortekeskuses, kus ööbisid mängude turvatöötajad.

Teisipäeval viidi 1200 turvatöötajat arstlikusse kontrolli ja nende ülesandeid asusid täitma 900 sõjaväelast.