Olümpiaturisti etalonina võib tuua kiiruisutaja Laura Gomez Quintero. 27aastane kolumbialanna hakkas nalja pärast kiiruisutama möödunud suvel ning tõdes Reutersi vahendusel, et ta ei tea, kuidas ta Pyeongchangi mängudele sattus. Kui see pole pehmelt öeldes jabur, siis mis on!?

Pole saladus, et taliolümpia populaarsus on maailma mastaabis suvemängudega võrreldes selgelt kehvemas seisus. Tõsi, suveolümpia troonib koos jalgpalli MMiga spordivõistluste telereitingute tipus. Aga see ei kummuta fakti.

Olümpiaturistide osalemine kahandab talimängude mainet. Ei, see ei tähenda, et võidetud kuldmedalid oleksid kahvatumat karva. Jah, see tähendab, et üldsusele jääb mulje, justkui võiks taliolümpiale piltlikult öeldes pääseda iga soovija.

Ehk võiks Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK snitti võtta Rahvusvahelisest Korvpalliliidust. FIBA korraldab iga kahe aasta tagant väikeste riikide EMi, kus võistlevad MM- ja EM-valiksarjas kas mitte osalevad või seal kehvikute hulka kuuluvad riigid.

Solidaarne tiitlivõistlus annab maadele märku, et FIBA pole neid unustanud. See annab koondistele võimaluse tunda võidurõõmu ning usun, et väikeste riikide EMil mängivate tiimide jaoks on just tänu sellele tiitlivõistlusele rahvusvahelise konkurentsi mõttes klaas pigem pooltäis kui pooltühi.

Taliolümpia jaoks oleks sarnane võistlus kasulik. Olümpiaturistide jabur pääsemine püünele lisab ROKi podisevasse probleemide patta – Pyeongchangi eel näib niigi, et noroviirus, koeraliha ja dopinguskandaalid on spordi ees haaranud juhtpositsiooni – hõlpsasti välditava koostisosa.