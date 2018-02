Ülinapilt USA taliolümpiakoondise lipukandmise aust ilma jäänud kiiruisutaja Shani Davis valas oma pettumust välja sotsiaalmeediakanalis Twitter. Kahekordse olümpiavõitja asemel kannab homsel Pyeongchangi olümpiamängude avatseremoonial USA lippu kelgutaja Erin Hamlin.

"Olen ameeriklane ja kui ma võitsin 2010. aastal 1000 meetri distantsi, olin esimene ameeriklane, kes on sellel alal kaks korda järjest olümpiakulla võitnud. USA koonds kasutas lipukandja otsustamiseks kulli ja kirja viskamist. See on vääritu käitumine. Aga pole probleemi. Võin oodata 2022. aastani," kirjutas Davis Twitteris.

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs