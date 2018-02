Jaapani suusahüppelegend Noriaki Kasai jätkab uskumatute rekordite püstitamist: täna osales ta Pyeongchangi olümpiamängude normaalmäe suusahüpete kvalifikatsioonis ning temast sai ametlikult esimene inimene, kes osalenud kaheksal taliolümpial.

Juba 1992. aasta Albertville’i mängudel osalenud 45aastane härra hüppas täna 98 meetrit, teenis 117,7 punkti ja pääses 20. mehena kvalifikatsioonist edasi.

USA Today ajakirjanik uuris elavalt legendilt, kui suure osa oma elust on mees õhus veetnud. Kasai vastas Jaapani keeles ning tõlk selgitas ameeriklastele: „Ta on sellele mõelnud. Ilmselt on ta lennanud ühe tiiru ümber maailma.“

Lõppvõistlusele pääses ka Martti Nõmme, kes hüppas 87 meetrit ja sai täna 48. koha.